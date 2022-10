Populaire petitie voor Britse verkiezingen verhoogt druk op Truss

Een petitie waarin wordt opgeroepen tot onmiddellijke algemene verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk wint snel aan steun. De petitie heeft nu bijna 400.000 ondertekenaars, aanzienlijk meer dan de 100.000 die nodig zijn om in aanmerking te komen voor een debat in het parlement. Een datum voor een dergelijk debat is nog niet vastgesteld. Er wachten momenteel veertien petities op een parlementair debat, hoewel deze veruit de meeste handtekeningen heeft.

De sinds 20 september circulerende petitie is onder meer ingegeven door de val van de nationale munt, het pond, en problemen op de hypotheekmarkt, met banken die hypotheekproducten terugtrekken. Dergelijke problemen zouden veroorzaakt zijn door het budgettaire beleid dat de regering onder haar nieuwe leider Liz Truss heeft afgekondigd. ‘De chaos die de Britse regering overspoelt is ongekend’, staat onder andere in de petitie. En: ‘Laat het volk beslissen wie ons door deze onrust leidt.’

De petitie is dan ook een directe aanval op de pas aangetreden premier Liz Truss, die na het aftreden van haar voorganger Boris Johnson leider van de Conservatieve regeringspartij werd. ‘Een verandering van de leider van de regeringspartij leidt niet tot algemene verkiezingen’, liet de Britse regering weten toen de petitie werd gelanceerd.

Truss gaf zondag, op de eerste dag van een vierdaagse bijeenkomst van de Conservatieven, toe dat ze het land beter had moeten voorbereiden op het nieuwe budgettaire beleid. Ze hield echter vol dat haar beleid juist is. Zo zullen volgens haar de met voornamelijk geleend geld gefinancierde belastingverlagingen het VK terugbrengen naar economische groei. En groei zou nodig zijn om de hoge inflatie en een dreigende recessie te bedwingen. ‘Ik blijf bij het pakket dat we hebben aangekondigd, maar ik erken dat we er een basis voor hadden moeten leggen’, zei Truss.