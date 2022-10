Lula en Bolsonaro brengen stem uit in Braziliaanse verkiezingen

De zittende president Jair Bolsonaro en zijn belangrijkste tegenstander Luiz Inácio Lula da Silva hebben hun stem uitgebracht in de eerste ronde van de Braziliaanse presidentsverkiezingen. De linkse oud-president Lula heeft een grote voorsprong in de peilingen, maar Bolsonaro denkt te zullen winnen.

‘Als we zuivere verkiezingen hebben, dan win ik vandaag met minstens 60 procent van de stemmen’, zei de rechts-populistische president zondag nadat hij zijn stem had uitgebracht. Hij heeft herhaaldelijk zonder bewijs beweerd dat het Braziliaanse kiessysteem fraudegevoelig is en dat hij de uitkomst niet vertrouwt.

Lula liet bij het uitbrengen van zijn stem weten dat het een belangrijke dag voor hem is. ‘Vier jaar geleden mocht ik niet stemmen vanwege een leugen. Ik wil mijn land helpen terug te keren naar normaal.’ Tijdens de vorige verkiezingen zat Lula in de gevangenis vanwege een corruptiezaak. Zijn veroordeling werd later nietig verklaard en daarom kan hij dit jaar weer meedoen aan de verkiezingen.

Lula of Bolsonaro zou al in de eerste ronde president kunnen worden als een van hen meer dan 50 procent van de stemmen haalt. Zo niet, dan volgt een tweede ronde met de twee overgebleven kandidaten. De Brazilianen kiezen dan opnieuw op 30 oktober.