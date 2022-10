Reuters: OPEC+ overweegt fors minder olie op te pompen

Het verbond van olielanden OPEC en medestanders als Rusland en Kazachstan overwegen flink te snijden in de olieproductie. Dat meldt persbureau Reuters op basis van ingewijden. De OPEC+, zoals de landen samen worden genoemd, wil de productie mogelijk met ruim 1 miljoen vaten per dag verlagen om de prijs van olie te stutten.

Vertegenwoordigers van de 23 landen komen woensdag voor het eerst sinds het begin van de coronacrisis weer fysiek bijeen in Wenen voor onderhandelingen over de olieproductie. Kenners gaven eerder schattingen van productieverlagingen tussen de 500.000 en 1 miljoen vaten per dag.

De olieprijzen dalen alweer een tijdje, na een sterke stijging eerder dit jaar als gevolg van de Russische inval in Oekraïne. Een wereldwijde recessie drukt de vraag naar de grond- en brandstof waarschijnlijk, en dat zet ook de prijs voor aardolie onder druk. Saudi-Arabië, de officieuze aanvoerder van de OPEC, liet in augustus al weten dat productieverlagingen een optie zijn.