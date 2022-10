Hoekstra: diep geschokt door incident Indonesisch voetbalstadion

Minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra is ‘diep geschokt’ over het ‘tragische incident bij het voetbalstadion’ in Indonesië. In de stad Malang op Oost-Java kwamen volgens de nieuwste berichten ten minste 174 mensen om het leven nadat paniek was uitgebroken. Het is een van de dodelijkste stadionrampen ooit.