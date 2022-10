Drama in Indonesisch stadion behoort tot dodelijkste ooit

Het drama in het Kanjuruhan stadion in Malang op Java behoort tot de grootste stadionrampen ooit. Er vielen zeker 174 doden toen supporters van een club uit Soerabaja en een club uit Malang op het veld slaags raakten en de politie traangas inzette om de menigte uiteen te drijven. Het dodelijkste stadiondrama was voor zover bekend in 1964 bij de wedstrijd tussen Peru en Argentinië in de Peruaanse hoofdstad Lima. Tijdens die wedstrijd ontstonden er kort na aanvang rellen waarbij de politie traangas inzette. Er vielen 328 doden in het gedrang.

Ruim tien jaar geleden vielen zeker 73 doden en 1000 gewonden bij rellen na een voetbalwedstrijd tussen de aartsrivalen al-Masry and al-Ahly in de Egyptische stad Port Said. In mei 2001 vielen in een stadion in de Ghanese hoofdstad Accra 126 doden door gedrang dat ontstond nadat de politie traangas had ingezet om relschoppers te verdrijven.

In oktober 1996 vielen naar schatting ruim 80 doden in Guatemala-Stad bij een wedstrijd van het nationale voetbalelftal tegen Costa Rica. In het stadion was plaats voor 45.000 toeschouwers maar er waren veel meer kaarten verkocht, wat leidde tot fataal gedrang.

Bastia en Liverpool

In 1992 stortte in de Corsicaanse stad Bastia kort voor een voetbalwedstrijd een tribune in. Daarbij vielen 18 doden en meer dan 2300 gewonden. Begin 1991 vielen meer dan 40 doden in een stadion in het Zuid-Afrikaanse Orkney. De slachtoffers kwamen in de verdrukking, nadat een man met een mes supporters had aangevallen.

In het Engelse Sheffield werden in april 1991 96 supporters van Liverpool doodgedrukt in een overvol stadion kort voor de wedstrijd van Liverpool tegen Nottingham Forest. In Nepal vielen in maart 1988 meer dan 90 doden toen het publiek tijdens een wedstrijd als gevolg van plotseling noodweer naar de veelal afgesloten uitgangen drong.

Verzwegen

In het Brusselse Heizel Stadion vielen in mei 1985 39 doden en 600 gewonden bij gewelddadigheden tussen Juventus en Liverpool. In dezelfde maand vielen in een stadion in het Engelse Bradford 56 doden en 200 gewonden. De slachtoffers kwamen in de verdrukking nadat er brand was uitgebroken op een tribune.

In oktober 1982 vonden zeker 66 Russische voetbalfans de dood in het Loezniki Stadion in Moskou bij gedrang na een wedstrijd tussen Spartak Moskou en HFC Haarlem. De autoriteiten in de toenmalige Sovjet-Unie hebben het incident jarenlang verzwegen en er zouden veel meer doden te betreuren zijn geweest.