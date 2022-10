Brazilië naar de stembus voor krachtmeting Bolsonaro en Lula

Brazilianen mogen zondag besluiten of president Jair Bolsonaro een tweede termijn krijgt. Hij loopt in peilingen ver achter op zijn belangrijkste rivaal, de linkse oud-president Luiz Inácio Lula da Silva. Bolsonaro heeft eerder betoogd dat het kiessysteem fraudegevoelig is en het is nog onduidelijk of hij zich zal neerleggen bij een nederlaag.

Brazilianen kiezen naast een president ook parlementsleden en regionale bestuurders. Naast de 67-jarige Bolsonaro en Lula doen ook andere politici een gooi naar het presidentschap, maar die maken volgens peilingen weinig kans. Als geen kandidaat meer dan de helft van de geldige stemmen krijgt, wordt een tweede stemronde gehouden op 30 oktober.

Het is de vraag of zo’n tweede ronde nodig is. Lula zou volgens sommige prognoses al in de eerste ronde kunnen winnen. Dat zou een ongekende comeback zijn voor de 76-jarige politicus. Die zat in 2018 en 2019 nog honderden dagen vast vanwege een corruptiezaak. Zijn veroordeling is later nietig verklaard en daarom kon hij dit jaar weer meedoen aan de verkiezingen.

Brazilië had tot 1985 een militaire regering, maar is inmiddels alweer tientallen jaren een democratie. De verkiezing van zondag wordt gezien als een van de belangrijkste in de geschiedenis van het grootste Zuid-Amerikaanse land. Oud-legerofficier Bolsonaro verklaarde vorig jaar maar drie mogelijke uitkomsten voor zichzelf te zien: een verkiezingsoverwinning, zijn dood of zijn arrestatie.

Internationaal wordt de verkiezing met bezorgdheid gevolgd. De Verenigde Staten, waar toenmalig president Trump eerder weigerde een verkiezingsnederlaag te accepteren, lieten weten de stembusgang scherp in de gaten te houden. Het Witte Huis riep de Braziliaanse regering op te garanderen dat de verkiezingen vrij en eerlijk zijn.