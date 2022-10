Wankelende Britse Conservatieven houden vierdaags congres

De Britse Conservatieve Partij houdt vanaf zondag in Birmingham een vierdaags partijcongres. De partij keldert momenteel bijna in de opiniepeilingen en heeft net een nieuwe leider en premier, Liz Truss. Zij sluit het congres woensdag met een toespraak af. De eerste prominente spreker is de minister van Financiën Kwasi Kwarteng, maandagnamiddag.

Recente belastingmaatregelen van Kwarteng leidden vanaf 23 september tot een abrupte val van de koers van het pond en grote onrust in heel het land. Het is een land waar plekken worden ingericht voor de winter voor mensen die thuis de verwarming niet meer betalen kunnen. De vele crises ondermijnen het vertrouwen in de partij die sinds 2010 de eerste minister heeft geleverd.

De belangrijkste oppositiepartij Labour ziet in een recente peiling 54 procent van de ondervraagden achter zich en de Conservatieven zijn er naar 21 procent afgezakt. Labour is in peilingen niet zo populair geweest sinds eind jaren 90.

Truss werd de opvolgster van de omstreden Conservatieve leider Boris Johnson, twee dagen voor de dood van koningin Elizabeth. Ze is de vijftiende premier die de 8 september overleden Elizabeth heeft geïnstalleerd. In Groot-Brittannië betekent de politieke val van een premier, zoals die van Johnson, niet automatisch nieuwe verkiezingen maar kan de regeringspartij verder met een andere eerste minister.