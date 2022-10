Dodental Ian loopt op tot 77, nog 1 miljoen mensen zonder stroom

Het dodental in de Verenigde Staten als gevolg van orkaan Ian is opgelopen tot minstens 77, meldt televisiezender NBC. De orkaan trok de afgelopen dagen een spoor van vernieling over de zuidelijke staten Florida en North en South Carolina. Vooral Florida werd zwaar getroffen. Daar vielen ook de meeste dodelijke slachtoffers, zeker 66. De andere doden vielen in North Carolina.

Sinds woensdag, toen Ian aan land kwam in Florida, zitten nog altijd ruim een miljoen mensen in de staat zonder stroom. Verzekeraars schatten de schade in Florida op zeker 63 miljard dollar, omgerekend ruim 64 miljard euro. Sommige kustplaatsen zijn compleet verwoest, zo is te zien op luchtbeelden van CNN.

Sinds zaterdagochtend is Ian veel aan kracht verloren. De storm beweegt zich momenteel over Virginia in de richting van de Atlantische Oceaan, waar hij naar verwachting van de Amerikaanse National Weather Service in de loop van zondagochtend gaat liggen.

Voor de zuidelijke staten zijn de problemen daarmee niet verdwenen. De National Weather Service waarschuwt dat het zondag in het spoor van Ian hard blijft regenen, wat lokaal tot overstromingen kan leiden. En Florida moet tot volgende week rekening houden met overstromingen, omdat rivieren moeite hebben al het regenwater af te voeren.