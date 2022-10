Zelenski: volgende week nog meer Oekraïense vlaggen in Donetsk

Wat een zware week voor Oekraïne had moeten worden, werd een zware week voor Rusland. Dat zei de Oekraïense president Volodimir Zelenski zaterdagavond in zijn dagelijkse videoboodschap, waarin hij uitgebreid stilstond bij de herovering van Lyman op de Russen. Russische troepen hadden zich ‘s middags teruggetrokken uit deze strategische stad in de oostelijke regio Donetsk. ‘Deze week wapperen er al meer Oekraïense vlaggen in Donetsk. Volgende week zullen het er nog meer zijn’, zei Zelenski.

De val van Lyman kwam een dag na de annexatie door Rusland van Donetsk en drie andere Oekraïense regio’s, een gebeurtenis die in Moskou groots werd gevierd. Het verkeersknooppunt Lyman, dat sinds mei in Russische handen was, is strategisch belangrijk, omdat het voor de Oekraïense strijdkrachten een springplank kan zijn voor de herovering van meer plaatsen in Donetsk, zoals het 40 kilometer verderop gelegen Lisitsjansk en Severodonetsk.

‘Oekraïne zal terugnemen wat van haar is’, zei een strijdlustige Zelenski. ‘Zowel in het oosten en het zuiden, als in wat ze nu hebben geprobeerd te annexeren en op de Krim, die ze sinds 2014 ‘ingelijfd’ noemen: onze vlag zal overal wapperen.’

Zelenski riep ook in herinnering dat het zaterdag 76 jaar geleden was dat het Proces van Neurenberg eindigde, waar nazikopstukken zich na de Tweede Wereldoorlog moesten verantwoorden voor de misdaden begaan door het Hitlerregime. ‘We weten dat de dag van onze overwinning zal komen, dat is onvermijdelijk. En daarna komt de dag des oordeels voor de Russische agressors. Ook dat is onvermijdelijk.’