PvdA-leider Kuiken ‘overvallen’ door opstappen Arib

De Tweede Kamerfractie van de Partij voor de Arbeid is overvallen door het vertrek van Khadija Arib. De partijprominent en voormalig Tweede Kamervoorzitter kondigde haar vertrek zaterdagavond aan via Twitter. Ze had partijleider en fractievoorzitter Attje Kuiken daar niet vooraf over verteld, zegt Kuikens woordvoerder.

Volgens de woordvoerder is de laatste dagen geprobeerd contact te zoeken en een gesprek met Arib aangegaan, maar is het daar niet meer van gekomen. Dat Arib opstapte, had wat haar partij betreft ‘ook niet gehoeven’.