Wereldwijde betogingen tegen Iraans regime

Over de hele wereld zijn mensen zaterdag de straat op gegaan om te protesteren tegen het regime in Iran. In circa 160 steden waren betogingen uit solidariteit met de demonstranten in Iran, waar de protesten de zestiende dag ingaan na de dood van de 22-jarige Mahsa Amini.

In Iran zelf verzamelden studenten zich zaterdag bij universiteiten in meerdere steden, om zich uit te spreken tegen de arrestaties van hun medestudenten. Sinds de protesten begonnen zijn duizenden mensen opgepakt en veel van hen zouden student zijn. Volgens lokale media is er in de stad Isfahan ook geschoten. De Iraanse mensenrechtenorganisatie IHR meldt dat er zeker 83 mensen om het leven zijn gekomen.

Na de dood van Amini braken in veel Iraanse steden protesten uit tegen politiegeweld en voor vrouwenrechten. Iraniërs en anderen over de hele wereld steunen de demonstranten en hielden betogingen. In onder meer Tokio, New York en Brussel kwamen mensen samen tegen het Iraanse regime. In Rome knipten meerdere vrouwen hun haar af, net als de vrouwen in Iran deden. Ook in Amsterdam en Eindhoven waren honderden mensen op de been.

Vrijdag hebben de autoriteiten in Iran bekendgemaakt dat ook negen buitenlanders zijn opgepakt, onder meer uit Nederland. Volgens Iran wordt de onrust in het land aangewakkerd vanuit het buitenland.