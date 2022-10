ChristenUnie-top verdedigt op congres asielbeleid kabinet

Aanleiding voor de bijeenkomst was een protestbrief van een aantal kritische leden, die vinden dat de aanpak van het kabinet te hard is. Vooral het opschorten van de gezinshereniging kwam vaak ter sprake. Antonie Fountain, mede-initiatiefnemer van de brief, noemde dat op het congres een "mensenrechtenschending".

Ceder vond dat te grote woorden en sprak van een "administratieve handeling", hoewel hij bij herhaling benadrukte dat hij het een "rotmaatregel" vindt. De Tweede Kamerfractie wilde in ieder geval zorgen dat de acute crisis in Ter Apel verlicht werd, zei hij. "Als ik mezelf afvraag doen we een stap naar achter of een stap naar voren, denk ik dat we een stap naar voren doen."

Tentjes

Ook partijleider Gert-Jan Segers en vicepremier Carola Schouten kwamen aan het woord om vragen van de 385 leden uit de zaal te beantwoorden. Het Haarlemse gemeenteraadslid Frank Visser oogstte het luidste applaus met zijn betoog tegen het feit dat deze zomer in Ter Apel tentjes werden afgepakt terwijl de opvang vol zat. "Als er geen plek is, dan gaan we een veldje regelen ergens een eindje verderop. Want níémand slaapt op straat."

Een aantal leden trok ook in twijfel of een partijbijeenkomst als deze wel de juiste vorm is voor een discussie over het kabinetsbeleid. "Alsof we zelf niet als ChristenUnie vertegenwoordigers hebben gekozen die heel professioneel afwegingen maken", zei een van de leden.

Bloedneus

Segers zei daarop blij te zijn met het vertrouwen, maar zei ook te vinden dat er binnen de partij een "volwassen gesprek" gevoerd moest kunnen worden. Hij merkte ook op dat er ongewoon veel journalisten aanwezig waren bij het congres, die als "ramptoeristen" hoopten te zien "dat we elkaar een bloedneus slaan".

De ChristenUnie-leider beloofde in zijn slotwoord zijn partijgenoten dat hij erop zou toezien dat de voor de ChristenUnie belangrijke punten wel geleverd wordt, zodat de concessies van zijn partij op asielbeleid niet voor niets geweest zijn. "Dat er nooit, nooit meer mensen onder de open hemel slapen. Want dat is voor ons de ondergrens."