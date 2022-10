Een man is zaterdag om het leven gebracht in de Loderstraat in de Rotterdamse wijk Schiebroek. Het is onbekend of er is geschoten of gestoken, twitterde de politie.

De politie heeft de plek waar het incident plaatsvond afgezet en zoekt naar de dader. Over de identiteit van het slachtoffer kon de politie nog niets zeggen.