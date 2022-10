Open Huizen Dag trekt zo’n 55.000 mensen

Zo’n 55.000 mensen hebben zaterdag een kijkje genomen in een woning die te koop staat. Tijdens de NVM Open Huizen Dag openden bijna 11.000 huizenbezitters hun deur voor mogelijke kopers. Door de coronapandemie was dat de laatste jaren niet mogelijk. De laatste NVM Open Huizen Dag in deze vorm was in 2019, toen kwamen er ruim 68.000 mensen op af.