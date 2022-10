Protest tegen president Cuba na stroomuitval door orkaan Ian

Cubanen hebben vrijdagavond laat voor de tweede keer in de straten van de hoofdstad Havana geprotesteerd tegen de aanhoudende stroomuitval, mede veroorzaakt door orkaan Ian. Het is een van de grootste demonstraties in de stad sinds de wijdverbreide anti-regeringsprotesten van juli vorig jaar.

In de wijk Playa scandeerden enkele honderden ‘doe het licht aan’. Ook riepen ze leuzen tegen president Miguel Díaz-Canel.

In heel Cuba viel, deels als gevolg van orkaan Ian die dinsdag en woensdag over het land raasde, de stroom uit. Volgens staatsmedia wordt de stroomuitval veroorzaakt door een storing in het nationale elektriciteitssysteem. De storm zorgde in Cuba voor grote schade, maar er is geen melding van dodelijke slachtoffers,

Het elektriciteitsnet van Cuba ligt vaker plat. Het net is zwaar verouderd, waardoor de elektriciteitsvoorziening bijna dagelijks hapert. Bovendien besluit de regering als gevolg van de energiecrisis regelmatig de stroom op een groot deel van het eiland tijdelijk af te sluiten, soms urenlang.