Gouverneur Californië beperkt rapteksten als bewijs rechtszaken

Gavin Newsom, de gouverneur van Californië, heeft een wet ondertekend die in de Amerikaanse staat het gebruik van teksten van rapnummers in rechtszaken beperkt, melden Amerikaanse media.

De wet vereist dat een rechtbank, in een strafzaak waar een partij een vorm van creatieve expressie als bewijs wil toelaten, voortaan meer het aanzienlijke gevaar van ongepaste vooroordelen in acht moet nemen.

De nieuwe wet komt op een moment dat een nationale discussie woedt over het verbieden of beperken van het gebruik van rapteksten als bewijs in strafzaken. Het gebruik van de teksten wordt door critici gezien als een racistische dubbele moraal en een inbreuk op de vrijheid van meningsuiting.

Steun

Een aantal Democraten in het Huis van Afgevaardigden heeft gepleit voor nationale wetgeving die het gebruik van songteksten als bewijsmateriaal in rechtszaken zou beperken. Maar het voorstel is nog niet in behandeling genomen in het Congres.

Wetenschappers Erik Nielson en Andrea Dennis, auteurs van het boek Rap on Trial: Race, Lyrics and Guilt in America, steunen wetgeving op dit gebied. Ze stellen dat rapmuziek ‘het enige muziekgenre is dat op deze manier wordt gebruikt omdat de belangrijkste producenten ervan jonge zwarte mannen zijn, op wie het strafrechtsysteem zich toevallig richt.’