VS: we zullen krachtig reageren op nucleaire test Noord-Korea

Defensie erkent dat er nog geen verband is gelegd tussen de recente Noord-Koreaanse rakettesten en een mogelijke kernproef, maar zegt dat een dergelijke test een ‘zaak van grote, ernstige zorg’ zou zijn en een brede reactie van de VS zou uitlokken. Dat zouden diplomatieke, militaire en economische maatregelen kunnen zijn, nadere toelichting daarover ontbreekt.

Amerikaanse en Zuid-Koreaanse inlichtingendiensten denken dat een test mogelijk is tussen 16 oktober, de datum van het Nationaal Congres van de Communistische Partij van China, en de Amerikaanse tussentijdse verkiezingen op 7 november.

Noord-Korea heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag opnieuw twee ballistische raketten afgevuurd. De projectielen kwamen neer in de Japanse Zee, tussen het Koreaanse schiereiland en Japan, meldt zowel het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie als de Japanse kustwacht. Het is de vierde rakettest door Noord-Korea in een week tijd.