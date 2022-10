Leden willen opheldering van Kamervoorzitter over onderzoek Arib

Een groep Tweede Kamerleden wil uiterlijk maandagmiddag 13.00 uur opheldering van Kamervoorzitter Vera Bergkamp over de gang van zaken rond het onderzoek naar Khadija Arib. Dat blijkt uit een brief die zij verstuurd hebben waar de NOS als eerste over berichtte. Ze zeggen dat "het vertrouwen in onze democratie en onze instituties" in het geding is.

De brief komt van SP'ers Lilian Marijnissen en Renske Leijten, Partij voor de Dieren-leider Esther Ouwehand, BBB-voorvrouw Caroline van der Plas en het zelfstandige Kamerlid Pieter Omtzigt. Ze willen meer weten over de manier waarop besloten is om onderzoek te doen naar Bergkamps voorganger, PvdA-Kamerlid Arib. Ook vragen ze zich af of er wel zorgvuldig met de kwestie is omgegaan.

De leden schrijven in hun brief dat ze vinden dat "uiteraard" onderzoek verricht moet worden naar signalen van grensoverschrijdend gedrag. Wel willen ze meer weten over de toedracht, de aanpak en het vervolg. Ook vinden zij dat Bergkamp de Kamer "spontaan" had moeten informeren "aangezien er vrij uitgebreid met de pers gecommuniceerd is". De leden verwijten de voorzitter "oorverdovende stilte van uw kant".

Vragen

De vragen van de vijf Kamerleden gaan onder meer over de juridische basis voor het onderzoek, de tijdlijn, de partijen die uiteindelijk betrokken waren bij het besluit en de rol van de landsadvocaat. Ook vragen ze de voorzitter of er een ambtsmisdrijf gepleegd is toen het advies van de landsadvocaat over Arib gelekt is en willen ze meer weten over het vervolgonderzoek en de gevolgen voor de ambtenaren die bij de Tweede Kamer werken.

NRC meldde woensdag dat er een onafhankelijk extern onderzoek naar Arib wordt ingesteld omdat zij in haar jaren als voorzitter voor een onveilige werksfeer gezorgd zou hebben. Dat besluit is genomen door de dagelijkse leiding van de Kamer, het zogenoemde Presidium, op advies van de landsadvocaat. Arib spreekt de beschuldigingen tegen en heeft gezegd dat ze niet aan het "schijnonderzoek" meewerkt.