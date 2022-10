Russen arresteren directeur van kerncentrale Zaporizja

De directeur van de door Rusland bezette Oekraïense kerncentrale van Zaporizja is vrijdag aangehouden door Russische militairen, meldt het Oekraïense staatsbedrijf Energoatom, dat verantwoordelijk is voor de centrale zaterdag.

Ihor Murasjov werd aangehouden op weg van de kerncentrale naar de stad Enerhodar, zei Petro Kotin, een functionaris van de centrale in een verklaring. ‘Hij is uit de auto gehaald en geblinddoekt in een onbekende richting weggevoerd’, schreef Kotin op Telegram. Over het lot van Murasjov is niets bekend.

De kerncentrale van Zaporizja, de grootste van Europa, is sinds begin maart in handen van Rusland.

De situatie in en rond de centrale is al wekenlang gevaarlijk door beschietingen en bombardementen, waarschuwde directeur-generaal Rafael Grossi van het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) afgelopen maand. Kiev en Moskou beschuldigen elkaar over en weer.