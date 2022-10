Rechter VS wijst megaclaim Mexico tegen wapenfabrikanten af

Mexico eiste een schadevergoeding van 10 miljard dollar (10.2 miljard euro) van wapenfabrikanten als Smith & Wesson, Glock en Colt omdat hun uit de VS gesmokkelde wapens worden gebruikt door gewelddadige drugskartels in het land.

De Mexicaanse regering beargumenteerde dat een uitzondering op de zogenaamde Protection of Lawful Commerce in Arms Act van toepassing was, maar daar ging de districtsrechter in Massachusetts niet in mee. De Mexicaanse regering gaat in beroep tegen het vonnis.

Mexico gaat al jarenlang gebukt onder geweld van criminele bendes die in drugsoorlogen verwikkeld zijn. In het waren vorig jaar dagelijks gemiddeld bijna 100 moorden. Veel geweld wordt gepleegd met Amerikaanse wapens, waarvan er jaarlijks naar schatting 200.000 naar Mexico worden gesmokkeld.