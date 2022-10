Ambulancezorg Groningen: altijd geprobeerd problemen op te lossen

Problemen die zich in het verleden voordeden bij Ambulancezorg Groningen heeft de organisatie altijd geprobeerd ‘aan te pakken’, reageert een woordvoerster van de ambulancedienst in de provincie na berichtgeving van het Dagblad van het Noorden. De krant schrijft zaterdag onderzoek te hebben gedaan naar signalen van een ‘verziekte werksfeer’ en seksueel grensoverschrijdend gedrag binnen de organisatie.

De dienst zou te maken hebben met een angstcultuur, waardoor sommige medewerkers niet durven aan te kaarten wat er misgaat. Dat ziet het dagblad na gesprekken met medewerkers en oud-medewerkers van Ambulancezorg Groningen. Ook had de krant toegang tot interne e-mails, whatsapp-berichten, opgenomen telefoongesprekken en berichten op intranet. De woordvoerster van de dienst zegt dat juist een open gesprekscultuur onderstreept wordt. Directeur-bestuurder Jeroen van der Ster draait ‘om verbinding te houden met de werkvloer’ regelmatig diensten mee op de ambulance. ‘Dit geldt ook voor de andere leidinggevenden’, aldus de woordvoerster.

Seksueel grensoverschrijdend gedrag is volgens de woordvoerster een actueel en belangrijk onderwerp. ‘Als er grensoverschrijdend gedrag plaatsvindt, dan grijpen we in.’ Volgens medewerkers die het Dagblad van het Noorden sprak, was er een staflid dat dickpicks en seksuele opmerkingen naar collega’s stuurde. Ook zouden sommige medewerkers ‘als kwijlende honden’ klaarliggen bij nieuwe jonge ambulanceverpleegkundigen. De woordvoerster benadrukt dat er in de voorgaande jaren één incident heeft plaatsgevonden, waarbij ‘meteen’ werd ingegrepen. De medewerker zou zijn vertrokken. Ook was er in de jaren daarvoor een ‘voorval’ waarop de leiding ingreep. ‘Elke collega heeft recht op een veilige werkplek’, stelt bestuurder Van der Ster.

Van der Ster reageert verder op de problemen die het Dagblad opsomt, dat het voorvallen waren ‘die bij ons bekend zijn en waar we toen ze zich voordeden meteen mee aan de slag zijn gegaan om ze te verbeteren’. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) bracht dit jaar een bezoek aan de Ambulancezorg Groningen en ging daarbij in gesprek over de kwaliteit. Welke punten precies besproken zijn, kan de IGJ-woordvoerster niet zeggen. Wel bevestigt ze dat de inspectie er vertrouwen in heeft dat Van der Ster zich inzet om de besproken punten te verbeteren.