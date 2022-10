Grote staking legt treinverkeer VK plat

Door een staking op het Britse spoor rijden er zaterdag in het Verenigd Koninkrijk bijna geen treinen. Meer dan vijftigduizend werknemers van veertien spoorbedrijven en van spoorwegbeheerder Network Rail leggen het werk voor 24 uur neer. In het hele land rijdt naar verwachting niet meer dan 11 procent van de treinen. In sommige delen van het land is helemaal geen treinverkeer.

De spoorwegmedewerkers staakten ook al in juni, juli en augustus. Ze zijn ontevreden over de arbeidsvoorwaarden en de salarissen, die al drie jaar bevroren zijn. De vakbonden eisen dat de lonen meestijgen met de inflatie, die bijna 10 procent bedraagt. In het land is een stakingsgolf aan de gang, omdat werknemers in meerdere sectoren meer loon willen om de sterk opgelopen inflatie het hoofd te kunnen bieden.

Naar verwachting zal het treinverkeer ook zondag ontregeld zijn, omdat tijd nodig is om de dienstregeling te hervatten. In Birmingham wordt dan de jaarlijkse conferentie gehouden van de regerende Conservatieve Partij, en in Londen de marathon. De organisatoren van de marathon hebben deelnemers opgeroepen zoveel mogelijk al op vrijdag naar de Britse hoofdstad te komen.