Politie: steeds meer meldingen van ernstige bedreiging politici

De politie ziet steeds meer meldingen van ernstige bedreiging aan het adres van Kamerleden en bewindspersonen. Bij het Team Bedreigde Politici (TBP) kwamen in de eerste negen maanden van dit jaar ruim duizend meldingen van opruiing en bedreiging binnen. In heel 2021 waren dat er 588.

‘Sinds het coronajaar 2020 neemt het aantal bedreigingen sterk toe’, zegt Ruud Gründmann, teamleider TBP bij de politie. ‘Niet alleen online, maar ook fysiek. Ook de ernst en intensiteit van de incidenten zijn veranderd. Steeds vaker worden politici en bewindspersonen belaagd en uitgejouwd. Dat leidt niet altijd tot een aangifte, maar het is wel tekenend voor deze tijd.’ De politie ziet als belangrijkste oorzaken van de stijging een toename van de maatschappelijke onrust en een groeiende meldings- en aangiftebereidheid bij politici.

In 2020 ging het om in totaal 600 meldingen. In het pre-coronajaar 2019 om 393 meldingen. Het jaar 2018 was met 620 meldingen eveneens een uitschieter. Toen kwam de stijging vooral voort uit toegenomen meldingen van één politicus (Geert Wilders), voor een groot deel over dreigementen van buiten de EU.

Tegenwoordig ziet de politie de dreigementen van alle kanten komen. Gründmann: ‘Er worden veelvuldig dreigers veroordeeld en wij zien ook dat de hoogte van de opgelegde straffen fors is. Als signaal aan de maatschappij dat je er niet ongestraft mee wegkomt.’ En: ‘Uiteindelijk gaat het om het waarborgen van de democratie en het beschermen van mensen die voor deze democratie staan.’

Het Team Bedreigde Politici van de politie richt zich op strafbare bedreigingen tegen mensen in het ‘Rijksdomein’. Dat zijn bijvoorbeeld bewindslieden, Eerste en Tweede Kamerleden, ambassadeurs en leden van het Koninklijk Huis.