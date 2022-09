Ratingbureau S&P negatiever over Turkse financiën

Kredietbeoordelaar S&P Global is negatiever geworden over de financiële gezondheid van Turkije. Onder president Recep Tayyip Erdogan is de centrale bank vooral bezig de rentes laag te houden om de economie te laten groeien, terwijl de inflatie torenhoog is. Dit heeft voor een vrije val van de Turkse lira gezorgd.

S&P Global is bang dat dit beleid ongewijzigd blijft in de aanloop naar de parlementsverkiezingen volgend jaar, waardoor de financiële stabiliteit in het geding komt. Ze verlagen hun oordeel over de kredietwaardigheid van Turkije daarom van B+ naar B, wat betekent dat de financiën van het land kwetsbaar zijn. Schuldeisers lopen niet direct het gevaar dat ze hun geld niet krijgen, maar bij aanhoudende problemen dreigt Turkije zijn verplichtingen niet na te kunnen komen.

Ongeveer een jaar geleden begon de centrale bank van Turkije met renteverlagingen, terwijl de inflatie alleen toenam. Doorgaans verhogen centrale banken juist de rente om prijsstijgingen de dempen. Maar Erdogan hangt de onorthodoxe theorie aan dat juist hoge rentes de hoge inflatie veroorzaken. De inflatie is in Turkije inmiddels opgelopen tot 80 procent op jaarbasis.

De lira verloor in een jaar tijd de helft van zijn waarde ten opzichte van de dollar door het ongebruikelijke beleid. Wat ook niet hielp, waren signalen dat de centrale bank niet onafhankelijk van de politiek kon opereren. De lage koers van de Turkse munt is erg ongunstig voor een land dat veel zaken importeert. Daarnaast heeft de Turkse regering steeds meer leningen in dollars afgesloten, die nu duurder worden om af te lossen.