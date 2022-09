Wall Street beleeft slechtste maand sinds maart 2020

De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag opnieuw met forse verliezen gesloten door de vrees voor een recessie. De brede graadmeter S&P 500 eindigde ruim 9 procent lager dan aan het begin van september. Dat is het grootste verlies in één maand sinds maart 2020, toen de coronapandemie het openbare leven en de economie wereldwijd op zijn kop zette.