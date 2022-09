Truss weigert oordeel over begroting eerder te publiceren

De Britse premier Liz Truss en minister van Financiën Kwasi Kwarteng weigeren onafhankelijke prognoses over hun begrotingsplannen eerder te delen dan 23 november. De bewindslieden veroorzaakten met hun vorige week bekendgemaakte plannen tumult op de financiële markten. Dat kwam deels doordat bij de zogeheten minibegroting een onafhankelijk oordeel van de rekenkamer Office for Budget Responsibility (OBR) ontbrak.

Kwarteng kondigde vorige week vrijdag belastingverlagingen aan van in totaal 45 miljard pond, waar voornamelijk de meest vermogende Britten van profiteren. Hoe hij die belastingverlaging wil bekostigen, is nog onduidelijk.

Een commissie in het Britse parlement drong er donderdag bij Kwarteng op aan om zijn begrotingsverklaring, waarin nieuwe prognoses van de begrotingswaakhond van het land zijn opgenomen, te vervroegen. Dat zou de financiële markten gerust kunnen stellen. Maar hoewel die doorrekening door de OBR op 7 oktober al beschikbaar is, wil het kabinet die informatie pas anderhalve maand later bekendmaken.

Het Britse pond bereikte maandag een historisch dieptepunt en staatsobligaties daalden zo snel in waarde dat de Bank of England moest ingrijpen. Zou de centrale bank niets hebben gedaan, dan zouden pensioenfondsen deels zijn ingestort.

Truss en Kwarteng hadden vrijdag een spoedberaad met de OBR. Ze lijken vooralsnog niet van plan om haar koers te wijzigen, ondanks de toenemende kritiek binnen en buiten haar eigen Conservatieve partij. Truss gelooft dat als vermogende Britten meer te besteden hebben, dit de economische groei aanjaagt.