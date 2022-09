Rusland beschuldigt VN-chef Guterres van ‘propaganda’

Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat secretaris-generaal António Guterres van de Verenigde Naties een bevooroordeeld standpunt heeft ingenomen over het besluit van Moskou om delen van Oekraïne te annexeren. De Russen beschuldigden de VN-chef ervan een ‘propaganda-instrument’ te zijn.

‘We vinden het onaanvaardbaar dat de secretaris-generaal van de VN verandert in een propaganda-instrument en druk uitoefent op de lidstaten, terwijl hij zich moet laten leiden door het VN-handvest in zijn geheel’, zegt een woordvoerster van het Russische ministerie vrijdag in een verklaring.

Guterres heeft de annexatie van vier Oekraïense gebieden, Donetsk, Loehansk, Cherson en Zaporizja, veroordeeld als onwettig en vreest escalatie van de oorlog in Oekraïne.