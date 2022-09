Beurs Amsterdam veert daags na forse verliesbeurt op

De aandelenbeurs van Amsterdam is vrijdag met een aanzienlijke winst de handel uitgegaan. De AEX herstelde net als graadmeters elders in Europa iets van de forse verliezen op donderdag. Die verkoopgolf was ingegeven door de angst voor een recessie als gevolg van de forse renteverhogingen. In Frankfurt hadden sportkledingmerken Puma en Adidas het zwaar na tegenvallende resultaten van hun Amerikaanse concurrent Nike.

De AEX eindigde 1,1 procent hoger op 640,62 punten. De MidKap won 2,3 procent tot 857,63 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen stegen tot 1,5 procent.

Van de hoofdfondsen was winkelvastgoedinvesteerder Unibail-Rodamco-Westfield de sterkste stijger met een winst van 6,4 procent, gevolgd door maaltijdbezorger Just Eat Takeaway met een plus van 5 procent. Unilever (min 1,5 procent) was een van de schaarse verliezers en eindigde onderaan in de AEX.

ABN AMRO

In de MidKap profiteerde ABN AMRO (plus 3 procent) van een adviesverhoging door analisten van Goldman Sachs. Het hoogst eindigden vastgoedinvesteerders WDP en Eurocommercial Properties met winsten tot 7,3 procent.

Biotechbedrijf Vivoryon, dat met een handelsupdate kwam, verloor 1,9 procent. De onderneming heeft onderhands 2 miljoen nieuwe aandelen uitgegeven.

Nyrstar

Zinksmelter Nyrstar eindigde 14 procent hoger op de beurs in Brussel. Volgens de Belgische markttoezichthouder FSMA heeft het bedrijf regels over informatievoorziening aan beleggers geschonden, door niet transparant te zijn over de commerciële banden met grondstoffenhandelaar Trafigura.

Puma en Adidas zakten in Frankfurt tot bijna 6 procent na een kwartaalbericht van Nike. Dat Amerikaanse merk meldde dat de winstmarges het afgelopen kwartaal onder druk kwamen te staan door hogere vervoerskosten en forse afprijzingen op overtollige voorraden sportschoenen en -kleding.

Shell

Olie- en gasconcerns Shell, TotalEnergies en BP wonnen tot 2 procent en hadden weinig last van de nieuwe energiemaatregelen die de Europese Unie neemt. Om de pijn van de gestegen energierekeningen enigszins te verzachten voert Brussel onder andere een ‘solidariteitsheffing’ voor olieconcerns die door de crisis megawinsten boeken.

De euro was 0,9792 dollar waard, tegen 0,9781 bij het slot van de Europese beurzen op donderdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 0,2 procent tot 81,03 dollar. Brentolie werd iets goedkoper op 88,29 dollar per vat.