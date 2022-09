Straf oud-topman telecombedrijf om reeks zelfmoorden verlaagd

De veroordeling van de voormalige topman van het Franse telecomconcern Orange in verband met een reeks zelfmoorden onder het personeel blijft staan, maar zijn straf is verlaagd. Een lagere rechter veroordeelde topman Didier Lombard in 2019 tot een jaar celstraf en een boete van 15.000 euro wegens psychologische mishandeling. In hoger beroep werd de celstraf verlaagd naar een jaar voorwaardelijk.

Tientallen medewerkers van het bedrijf, dat destijds France Telecom heette, beroofden zich in 2008 en 2009 van het leven. Het bedrijf schrapte destijds 22.000 banen. Nabestaanden en vakbonden beschuldigden het concern van systematische psychologische mishandeling om van medewerkers af te komen.

Een andere toenmalige hoge leidinggevende bij het telecombedrijf, Louis-Pierre Wenès, kreeg in hoger beroep ook een voorwaardelijke celstraf van een jaar opgelegd.

In 2019 veroordeelde de rechtbank ook Orange zelf wegens de psychologische schade die werknemers hadden opgelopen. Het bedrijf moest een boete van 75.000 euro betalen en ging in tegenstelling tot Lombard niet in beroep.

Lombard zou in 2006 tegen managers hebben gezegd dat hij personeelsleden weg wilde krijgen, ongeacht of ze ‘door het raam of de deur’ vertrekken.