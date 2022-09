Zelenski vraagt versneld lidmaatschap van de NAVO aan

‘We hebben onze verenigbaarheid met de normen van het bondgenootschap al bewezen. We zetten een beslissende stap door de Oekraïense aanvraag voor versnelde toetreding tot de NAVO te ondertekenen’, aldus Zelenski in een videoboodschap op sociale media.

De Oekraïense president laat bovendien weten niet van plan te zijn met de Russen over vrede te onderhandelen zolang Poetin aan de macht is. De vier gebieden die Rusland heeft geclaimd, zijn Donetsk, Loehansk, Cherson en Zaporizja. Dat is circa 15 procent van Oekraïne waar naar schatting 8,8 miljoen mensen wonen.