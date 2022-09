Rutte: gesprek met ‘onbeschoft’ FVD van Baudet is zinloos

Premier Mark Rutte voelt er weinig voor om in gesprek te gaan met Forum voor Democratie na recente acties van de partij, die volgens hem een ‘nieuw dieptepunt’ zijn. Een gesprek is ‘zinloos’, aldus de minister-president. ‘Het is allemaal van een onbeschoftheid en een beneden-alle-niveau-heid dat ik daar geen behoefte aan heb’, zei Rutte in zijn wekelijkse persconferentie.

Hij refereerde niet alleen aan het verband dat partijleider Thierry Baudet in een debat legde tussen minister Sigrid Kaag en spionage, maar ook aan de bewerkte foto die een ander FVD-Kamerlid op Twitter zette, waardoor het lijkt dat twee andere ministers (Karien van Gennip en Ernst Kuipers) de nazivlag hijsen.

Van Gennip en Kuipers kondigden aan aangifte te doen tegen FVD’er Pepijn van Houwelingen. Rutte snapt die aangifte ‘volledig’ en steunt ‘wat zij nu juridisch doen’. Het is wel een persoonlijke aangifte, benadrukt hij. Het kabinet liep ook weg uit het ministersvak in de Tweede Kamer toen Baudet begon over het zogenaamde ‘spionnencollege’ waar Kaag een studie volgde. Of dit betekent dat het kabinet zich vaker uitspreekt tegen acties van Forum, wilde Rutte niet zeggen.

De premier laakte in zijn persconferentie ‘mensen, ook in de politiek, die zeggen dat we Poetin best een beetje zijn zin kunnen geven, en die ontkennen dat er problemen zijn’. Desgevraagd geeft hij toe dat hij daarmee onder meer doelt op Forum voor Democratie. ‘Ik denk dat het beter is om de waarheid volledig onder ogen te zien en daar naar te handelen’, zei Rutte.