Aantal coronagevallen stijgt steeds sneller

Het aantal vastgestelde besmettingen met het coronavirus loopt steeds sneller op. In de afgelopen zeven dagen registreerde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 15.408 positieve tests. Dat is het hoogste aantal sinds 8 augustus, bijna twee maanden geleden.

Vergeleken met een week eerder is het aantal nieuwe gevallen met 55,9 procent toegenomen. Dat is de snelste stijging op weekbasis sinds 22 juni.

Tussen donderdagochtend en vrijdagochtend zijn 3070 besmettingen aan het licht gekomen. Voor het eerst sinds 2 augustus waren er meer dan 3000 positieve tests in een dag tijd. Amsterdam telde in de afgelopen dag de meeste nieuwe gevallen. In de hoofdstad kregen 120 mensen te horen dat het virus bij hen is aangetroffen. Daarna volgen Rotterdam (98), Apeldoorn (64), Eindhoven (58) en Den Haag (48). In 22 gemeenten testte niemand positief.

Drukker in ziekenhuizen

Het reproductiegetal gaat ook omhoog. Dat cijfer geeft aan hoe snel het coronavirus zich verspreidt. Het staat vrijdag op het hoogste niveau sinds 12 juni, namelijk 1,23. Dit betekent dat een gemiddelde groep van honderd mensen die het coronavirus bij zich dragen 123 anderen besmetten. Zij dragen het virus vervolgens over aan ongeveer 151 mensen, en zij steken op hun beurt zo’n 186 mensen aan. Bij elke stap groeit het aantal besmette mensen en stijgt de kans dat anderen besmet raken.

Doordat het aantal positieve tests stijgt, krijgen ook de ziekenhuizen het steeds drukker. Zij behandelen nu 696 mensen die het coronavirus onder de leden hebben. Dat zijn er bijna tweehonderd meer dan een week geleden. In de afgelopen dag zijn 129 nieuwe mensen met corona binnengekomen. Dat is de hoogste instroom sinds 26 juli. De cijfers maken geen onderscheid tussen mensen die zijn opgenomen vanwege hun coronaklachten, en mensen die andere kwalen hebben en toevallig ook besmet bleken.