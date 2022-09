Minister wil half jaar celstraf voor ronselen van stemmen

Het ronselen van volmachten bij verkiezingen is nu al strafbaar, het treffen van voorbereidingen daartoe nog niet. De bestaande strafmaat voor ronselaars gaat omhoog van één naar zes maanden celstraf. Die gaat ook gelden voor de mensen die proberen stemmen te ronselen, via bijvoorbeeld een verzoek per e-mail.

Het ronselen komt niet op grote schaal voor, weet Bruins Slot op basis van onderzoek door de Kiesraad. Om het democratisch proces niet in gevaar te brengen, wil ze de wet aanscherpen. Die zal er nog niet zijn voor de verkiezingen van Provinciale Staten in maart komend jaar en de daaropvolgende getrapte verkiezingen van de Eerste Kamer.