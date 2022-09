Klanten ING gaan in 2023 meer betalen voor betaalpakket

Alle particuliere klanten met een betaalpakket bij ING gaan volgend jaar 80 eurocent per maand meer betalen voor die diensten. Volgens de bank is de prijsverhoging nodig om te kunnen blijven investeren in de vernieuwing van betaalproducten. Daarnaast is ING net als andere banken steeds meer geld kwijt aan antiwitwascontroles. De tariefsverhoging moet die extra kosten deels compenseren.