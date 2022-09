Minister Helder: half miljard euro per jaar voor arbeidsmarkt zorg

Vanaf 2023 trekt minister Conny Helder (Langdurige Zorg) jaarlijks 500 miljoen euro extra uit voor een toekomstbestendige arbeidsmarkt in de zorg. Behoud van het huidige zorgpersoneel is cruciaal, benadrukt Helder. Het extra budget is gekoppeld aan het vrijdag openbaar gemaakt gelijknamige programma, maakte ze na de ministerraad bekend.

Doel van het programma is om het werkplezier van zorgmedewerkers te vergroten en de toegankelijkheid van de zorg in de toekomst te garanderen. De economie en de beroepsbevolking kunnen de snel stijgende vraag naar zorg niet volgen, zegt Helder. Daarom moet de verhouding van een op de zes werkenden in de zorg blijven zoals deze nu is. Mede daarom is het nodig om meer ruimte te geven aan innovatie, scholing en ontwikkeling. Daarnaast moet zeggenschap van zorgmedewerkers worden gestimuleerd en het werkplezier worden vergoot. Goed werkgeverschap is daarbij cruciaal, vindt Helder.

‘We staan samen voor een grote opgave in de zorg waar we nu mee aan de slag moeten. Gelukkig wordt deze urgentie ook door de sector zelf gezien’, zegt de minister. Er is volgens haar grote behoefte om ‘zorgmedewerkers trots, plezier en zeggenschap in hun werk te geven.’

Het vrijdag gelanceerde programma is de eerste stap ‘in een proces waarin de medewerkers steeds meer ruimte krijgen. Ruimte die ze verdienen en nodig hebben om in de zorg werkzaam te blijven.’ Op die manier kan de zorgmedewerker ‘doen wat hij of zij het liefste doet: met passie goede zorg leveren aan de cliënt.’