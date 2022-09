Taakstraf voor opruiing tot doden stikstofminister van der Wal

Een 52-jarige man uit Kootwijkerbroek is vrijdag door de rechtbank in Zutphen veroordeeld tot een werkstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van twee maanden voor opruiing en doodsbedreigingen aan het adres van stikstofminister Christianne van der Wal. Bij boerenprotesten in juni had de man een vrachtwagen bij zich met daarop de namen en sterfdata van Theo van Gogh en Pim Fortuyn met daaronder de naam van Van der Wal met een vraagteken erachter.