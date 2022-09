Poetin informeert parlement over annexatieplannen

President Vladimir Poetin van Rusland heeft het parlement formeel op de hoogte gebracht van het plan vier Oekraïense regio’s toe te laten tot de Russische Federatie. De pro-Russische leiders in de vier regio’s hebben daarom gevraagd en zijn in Moskou om papieren te tekenen voor de aansluiting. Daar is vrijdag een plechtigheid voor in de historische Sint Joriszaal in het Kremlin en er is een grootse viering van de toetreding gepland op het Rode Plein.

De Doema, het Russische parlement, buigt zich mogelijk maandag over de toetreding van de provincies Donetsk, Loehansk, Cherson en Zaporizja tot Rusland. De Russische volksvertegenwoordiging wordt volkomen gedomineerd door de aanhang van Poetin en er is geen obstakel voor de toetreding van de vier provincies. De annexatie wordt internationaal niet erkend. De strijd in Oekraïne zal er, vrezen velen, heviger en langduriger door worden.

Poetin ziet het als een bevrijding van de Russische bevolkingsgroep in het zuidoosten van Oekraïne. Hij ziet mogelijk ook kansen ‘de speciale militaire operatie’ uit te breiden tot een soort ‘vaderlandse oorlog’ met de inzet van dienstplichtigen en veel meer middelen, zoals zelfs kernwapens. Ook zou hij te zijner tijd delen van Cherson en Zaporizja in eventuele onderhandelingen kunnen gebruiken. In het Kremlin zijn vrijdag al geluiden gehoord dat Rusland over het noorden van die regio’s die niet door Russen zijn veroverd, best wil praten.