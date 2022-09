Nederlandse kottervisserij draait fors verlies

De Nederlandse kottervisserij heeft in de eerste acht maanden van dit jaar een fors verlies geleden, meldt Wageningen University & Research (WUR). Het is het tweede jaar op rij dat de sector een verlies in de boeken zet. Veel kotters lagen dit jaar stil omdat visserij onrendabel was vanwege onder meer hoge brandstofprijzen en personeelskrapte. Steeds meer vissers zijn daarom naarstig op zoek naar alternatieve vismethoden.

Het totale verlies voor dit jaar komt tot nu toe uit op ruim 20 miljoen euro. In dezelfde periode vorig jaar was dat nog een verlies van 3 miljoen euro, waar de sector in de drie jaren daarvoor nog winst draaide. Veruit de meest verliesgevende tak was de boomkorvisserij, met een verlies van zo’n 14 miljoen euro. Boomkorvissers gebruiken sleepnetten die over de zeebodem worden getrokken. De techniek is omstreden omdat die de zeebodem beschadigt.

De omzet in de sector groeide. Zo steeg de gemiddelde kiloprijs voor tong en garnalen met respectievelijk bijna 40 procent en ruim 72 procent. Vooral mosselvissers doen goede zaken. Door de gestegen prijs van mosselen steeg de waarde van de mosselvangst naar 66 miljoen euro. Een jaar eerder was dat nog 45 miljoen euro. Volgens de WUR komt de nettowinst voor die sector daardoor uit op ruim boven de winst van 8 miljoen euro vorig jaar, ondanks de gestegen brandstofkosten.

Verdubbeling brandstofkosten

Voor andere kottervissers drukten de brandstofkosten ook op de winst. Voor brandstof waren vissers in doorsnee twee keer meer kwijt ten opzichte van 2021. WUR verwacht dat opvarenden daardoor minder hebben verdiend. Zo krijgt de bemanning betaalt op basis van een vast deel van de netto opbrengst waarin de brandstofkosten worden meegenomen. De totale opbrengst steeg in de eerste maanden van dit jaar met 25 miljoen euro ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, maar werd tenietgedaan door kosten die nog harder stegen.

Omdat de kottervisserij in de huidige markt voor veel vissers niet meer rendabel is, zijn vissers op zoek naar alternatieve en zuinigere methoden. Ook de uitbreiding van het aantal windmolenparken, waardoor kottervissers worden verdreven, dwingt hen daartoe. Maar het toepassen van die methoden kost tijd, en het is volgens de WUR maar de vraag in hoeverre die winstgevender zijn.