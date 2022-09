Eurostat: oorlog Oekraïne drijft prijzen in landbouw flink op

De prijzen voor landbouwproducten en -goederen in de Europese Unie zijn in het tweede kwartaal van dit jaar flink opgedreven door de Russische invasie in Oekraïne. Dat kwam onder meer doordat de levering van onder meer graan en tarwe uit Rusland en Oekraïne werd verstoord, meldt statistiekbureau Eurostat. Ook stegen de kosten voor boeren om hun bedrijf draaiende te houden.