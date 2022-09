Duitse werkloosheid in september nagenoeg gelijk gebleven

De Duitse economie is in september vrijwel gelijk gebleven ten opzichte van een maand eerder. Volgens het federale arbeidsbureau steeg de werkloosheid deze maand met 14.000, waardoor het werkloosheidscijfer in de grootste economie van de eurozone op 5,5 procent bleef staan.

Dat de werkloosheid stabiel bleef is een positief teken voor de Duitse economie, die gebukt gaat onder de gascrisis en andere problemen zoals oplopende prijzen. De vraag naar werk daalde licht, maar bleef op een zeer hoog niveau.

Duitsland is een van de landen die het hardst is getroffen door de energiecrisis als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Veel economen menen dat er al sprake is van economische krimp. De inflatie steeg voor het eerst sinds de invoering van de euro ruim twintig jaar geleden boven de 10 procent.