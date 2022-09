Europese beurzen op winst, Vivoryon hard omlaag

Het sentiment op de aandelenbeurzen in Europa was vrijdag positief. Beleggers lijken de zorgen over een recessie voor even aan de kant te hebben geschoven. Biotechbedrijf Vivoryon, dat met een handelsupdate kwam, werd wel bijna 3 procent lager gezet. De onderneming heeft onderhands 2 miljoen nieuwe aandelen uitgegeven. Daarmee neemt het aandelenkapitaal van de onderneming met ruim 9 procent toe.

Bij de hoofdindex in Amsterdam was Unibail-Rodamco-Westfield tegen het middaguur de sterkste stijger. Het vastgoedfonds noteerde 4,5 procent hoger. Mede door die winst noteerde de AEX-index 0,6 procent in de plus op 637,41 punten. Dat kwam ook mede door de winst van zwaargewicht Shell. Chiptoeleveranciers Besi en ASMI sloten de rij met minnen tot 2,8 procent. Ook chipmachinemaker ASML stond bij de zakkers.

Volgens milieugroeperingen negeert Shell (plus 1,9 procent) een eerder klimaatvonnis door nog volop in fossiele brandstoffen te investeren, maar beleggers lijken niet van de conclusies te schrikken. Het olie- en gasconcern zelf vindt dat het op de goede weg is, bijvoorbeeld doordat het de emissies waar het directe controle over heeft sinds 2016 met 18 procent heeft verminderd.

Stijgingen

De MidKap steeg 1,8 procent tot 852,88 punten. Bij de middelgrote fondsen schoot de koers van ABN AMRO circa 5 procent omhoog na een adviesverhoging voor het aandeel door analisten van Goldman Sachs.

In Frankfurt en Parijs stonden plussen tot 0,8 procent op de borden. Londen noteerde 0,7 procent hoger. Premier Lizz Truss en minister van Financiën Kwasi Kwarteng voeren vrijdag overleg met de onafhankelijke Britse begrotingswaakhond. De regering is er alles aan gelegen de financiële markten gerust te stellen na dagen van chaos als gevolg van de geplande belastingverlaging.

EU deal energie

Beleggers kijken ook met een schuin oog naar Brussel. De EU-ministers van Energie zijn het eens geworden over een aantal eerste maatregelen die de energierekening voor burgers en huishoudens omlaag moet brengen. Het gaat om verplichte bezuinigingen op het elektriciteitsverbruik in de lidstaten, heffingen op de hoge winsten die energiebedrijven boeken zodat die naar hun klanten worden teruggesluisd en een ‘solidariteitsbijdrage’ van bedrijven die via fossiele brandstoffen stroom opwekken.

De euro was 0,9808 dollar waard, tegen 0,9781 bij het slot van de Europese beurzen op donderdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,9 procent tot 81,93 dollar. Brentolie werd 1,1 procent duurder op 89,44 dollar per vat.