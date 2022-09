EU bereikt deal over maatregelen om energienota te verlagen

De EU-ministers van Energie zijn het in Brussel eens geworden over een aantal eerste maatregelen die de energierekening voor burgers en huishoudens omlaag moet brengen. Het gaat om verplichte bezuinigingen op het elektriciteitsverbruik in de lidstaten, heffingen op de hoge winsten die energiebedrijven boeken zodat die naar hun klanten worden teruggesluisd en een ‘solidariteitsbijdrage’ van bedrijven die via fossiele brandstoffen stroom opwekken.