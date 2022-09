Jurist Viruswaarheid: Willem Engel bleef binnen grenzen van wet

Voorman van Viruswaarheid Willem Engel heeft zich in de ogen van zijn jurist niet schuldig gemaakt aan opruiing, voorafgaande aan de verboden demonstraties in juni 2020 op het Malieveld in Den Haag. Hij bleef binnen de grenzen van de wet. ‘Wij hebben niets verkeerd gedaan, ons valt niets te verwijten’, zei jurist Jeroen Pols van Viruswaarheid vrijdag in de rechtbank in Rotterdam.