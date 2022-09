Inflatie in eurozone gaat ook naar hoogste niveau ooit gemeten

De inflatie in het eurogebied is in september opgelopen tot een nieuw record. Volgens het Europese statistiekbureau Eurostat is het leven inmiddels gemiddeld 10 procent duurder dan een jaar geleden. In augustus was dat nog 9,1 procent.

De inflatie is al tijden erg hoog doordat de prijzen voor gas en elektriciteit sterk zijn gestegen. Maar die hogere kosten voor energie werken ook steeds harder door in de voedselprijzen.

Eerder op de dag was al bekend geworden dat de Nederlandse inflatie volgens de Europese meetmethode is gestegen tot 17,1 procent op jaarbasis. Dat was volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) eveneens het hoogste cijfer ooit gemeten.

EU-landen afzonderlijk

De inflatie in Nederland is dus beduidend hoger dan het gemiddelde in de eurozone. Maar er zijn nog landen waar de inflatie nog hoger ligt dan hier. In Estland gaat het om meer dan 24 procent inflatie en de andere Baltische staten kennen een geldontwaarding boven de 22 procent. Het laagste inflatiecijfer in het landenblok werd gemeten in Frankrijk. Daar gingen de prijzen ruim 6 procent omhoog.

De almaar oplopende inflatie vergroot de druk op de Europese Centrale Bank (ECB) om de rente nog sterker te verhogen. Bij de afgelopen rentevergadering was al sprake van een verhoging met driekwart procentpunt. Voor oktober wordt alom weer op een stevige rentestap gerekend.

Vrees voor recessie

Steeds meer economen vrezen ook dat de economie van de eurozone in een recessie kan belanden door de renteverhogingen en de hoge inflatie, omdat de koopkracht van huishoudens zwaar onder druk wordt gezet en mensen meer de hand op de knip gaan houden. Ook moeten sommige bedrijven vanwege de hoge energiekosten de productie stilleggen.