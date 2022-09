Ministers veroordelen voorgenomen Russische annexatie

Ministers Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) en Kajsa Ollongren (Defensie) veroordelen de door Rusland voorgenomen annexatie van Oekraïens grondgebied. ‘Die is volstrekt illegaal en gaat alle perken te buiten’, aldus Hoekstra. ‘We kunnen niet anders dan het in de meest krachtige termen te veroordelen.’

Het Kremlin heeft al aangekondigd deze vrijdag de regio’s Loehansk, Donetsk, Zaporizja en Cherson officieel te annexeren. In die regio’s werden schijnreferenda gehouden met de vraag of inwoners aansluiting bij Rusland willen. Poetin dreigde vervolgens met het inzetten van nucleaire wapens als Oekraïne Russisch grondgebied zou aanvallen.

Deze referenda waren een ‘verdere escalatie’, zegt Hoekstra en ook de nucleaire dreiging is volgens hem ‘volstrekt ongepast’. Ollongren zegt ‘niet onder de indruk’ te zijn van de referenda. ‘Geen normaal land ter wereld zal dit erkennen, het is een schijnvertoon.’ Het verandert voor haar dan ook niets wat betreft de inzet van Nederlandse wapens in de geannexeerde regio’s, aangezien die voor de NAVO nog steeds Oekraïens zijn.

De inzet van Nederland blijft volgens Hoekstra en Ollongren hetzelfde: onverminderde steun en verdere leverantie van wapens. Om wat voor wapens het dan gaat, kunnen beiden niet zeggen. Oekraïne heeft onder meer gevraagd om meer pantserhouwitsers, maar Ollongren kan niet zeggen dat die er ook komen.