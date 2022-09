Shell wint op Damrak ondanks klimaatverwijt

Shell stond vrijdag bij de opening van de aandelenbeurs in Amsterdam bij de winnaars. Volgens milieugroeperingen negeert het olie- en gasconcern een eerder klimaatvonnis door nog volop in fossiele brandstoffen te investeren, maar beleggers lijken niet van de conclusies te schrikken.

In een rapport becijferen de milieuorganisaties dat tien olie- en gasprojecten waarin Shell heeft besloten te investeren sinds het vonnis zullen leiden tot 325 miljoen ton extra CO2-uitstoot. Dat is ongeveer twee keer zoveel als de uitstoot van heel Nederland in een jaar tijd.

Het aandeel Shell stond in de vroege handel niettemin 1,5 procent hoger. Het bedrijf zelf vindt dat het op de goede weg is, bijvoorbeeld doordat het de emissies waar het directe controle over heeft sinds 2016 met 18 procent heeft verminderd. De uitstoot van de brandstoffen die Shell verkoopt is veel minder gedaald. De ‘koolstofintensiteit’ waarin het bedrijf dit uitdrukt, nam af met 2 tot 3 procent.

Europa

De AEX-index noteerde kort na de openingsbel 0,7 procent hoger op 637,72 punten. De MidKap steeg 1,3 procent tot 849,24 punten. In Londen, Frankfurt en Parijs stonden plussen tot 0,9 procent op de borden. De vrees voor een recessie maakt beleggers wel voorzichtig. Dat komt onder andere door de stevige renteverhogingen die centrale banken wereldwijd doorvoeren.

Beleggers kijken ook met een schuin oog naar Brussel. Daar onderhandelen ministers van Energie van het landenblok over maatregelen om de gestegen prijzen in toom te kunnen houden. Zo wordt gepraat over een extra belasting voor energiebedrijven die volop profiteren van de gestegen prijzen voor onder andere gas. Ook een plan voor een prijsplafond ligt op tafel.

Air France-KLM

Air France-KLM noteerde 0,4 procent in de plus. De problemen op Schiphol kostten KLM al 100 miljoen euro. De maatschappij eist snel beterschap van de luchthaven waar het volledig afhankelijk van is. Biotechbedrijf Vivoryon verder verloor meer dan 8 procent na cijfers.

Avantium opende op zijn beurt licht hoger. Het chemiebedrijf maakte de komst van een nieuwe financieel directeur bekend. Parkeerbetalingsapp Ease2Pay kwam met halfjaarcijfers. Het bedrijf boekte meer omzet mede dankzij de overname van het transactieplatform voor oplaadpalen Involtum. Verder liep het verlies ook op. Het aandeel verloor een fractie.

Eurokoers

De euro was 0,9829 dollar waard, tegen 0,9781 bij het slot van de Europese beurzen op donderdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,3 procent tot 81,47 dollar. Brentolie werd 0,5 procent duurder op 88,90 dollar per vat.