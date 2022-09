FNV pleit voor nieuwe ‘dikke bonus’ voor beveiligers op Schiphol

Dat de problemen op de luchthaven allesbehalve voorbij zijn bleek donderdag. Schiphol vroeg luchtvaartmaatschappijen om extra ingrepen om het aantal passagiers beperkt te houden. Tot het einde van het winterseizoen, dat tot en met maart loopt, moeten dagelijks duizenden reizigers minder op Schiphol opstappen.

FNV-campagneleider Joost van Doesburg erkent dat de ingreep ‘pijnlijk’ is, maar deze is volgens hem ook ‘onvermijdelijk en hard nodig’. Hierdoor zou de werkdruk nog enigszins worden verlicht en zou voorkomen worden dat het personeel nog verder ‘uitgehold’ wordt. Hij wijst erop dat er anders mogelijk nog meer krachten weg willen bij Schiphol omdat ze hun werk niet meer aankunnen.

Vervallen zomerbonus

Met een zomerbonus die erop neerkwam dat het loon van bijvoorbeeld beveiligers tijdelijk bijna 50 procent hoger uitkwam, lukte het Schiphol om in de loop van de zomer nog wel extra mensen aan te trekken. Maar veel van hen zijn na het vervallen van de bonus in september weer vertrokken, zegt Van Doesburg. ‘Als een beveiliger een baan wil buiten Schiphol is dat zo geregeld. Er is zoveel vraag, hij kan zo ergens de volgende dag om 09.00 uur beginnen. En dat is dan werk achter bijvoorbeeld een balie of in een controlekamer waar de werkdruk veel lager ligt.’

Precieze cijfers heeft de vakbond niet, maar Van Doesburg schat dat Schiphol nog steeds honderden mensen tekort komt. De oplossing van het probleem zit hem niet in een tijdelijke bonus, benadrukt de FNV’er. Zo’n bonus zou alleen kunnen helpen op de korte termijn snel meer mensen binnen te halen.

Langere termijn

Schiphol moet volgens Doesburg ook zorgen dat de beveiligings- en afhandelbedrijven op de luchthaven op de langere termijn geen mensen meer tekort komen. Dat gaat het ook om het verbeteren van de werkomstandigheden en roosters. Naar verluidt zijn de roosters nu soms zo chaotisch dat er op een dag wel twintig verschillende begintijden zijn. Pas als de problematiek echt is opgelost kan er wat FNV betreft weer gedacht worden aan het loslaten van de beperkingen voor het aantal passagiers op Schiphol.