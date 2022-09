Bijna 1,3 miljoen kijkers voor Bijlmer-serie Rampvlucht

De eerste aflevering van Rampvlucht, een serie over de Bijlmerramp in 1992, heeft donderdagavond bijna 1,3 miljoen kijkers naar NPO 1 getrokken. Dat meldt Stichting KijkOnderzoek (SKO). Het programma is daarmee goed voor de tweede plaats in de kijkcijfer top 25, na het NOS Journaal van 20.00 uur.