Recessievrees blijft handel op beurzen domineren

Beleggers zullen vrijdag met een schuin oog naar Brussel kijken. Daar onderhandelen ministers van Energie van het landenblok over maatregelen om de gestegen prijzen in toom te kunnen houden. Zo wordt gepraat over een extra belasting voor energiebedrijven die volop profiteren van de gestegen prijzen voor onder andere gas. Ook een plan voor een prijsplafond ligt op tafel.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maakte voorbeurs bekend dat de Nederlandse inflatie volgens de Europese meetmethode in september is opgelopen tot ruim 17 procent. Daarbij moet wel gezegd worden dat het CBS in de berekening uitgaat van het afsluiten van nieuwe energiecontracten. Dat maakt dat het cijfer wat hoger uitvalt dan de prijsstijging in werkelijkheid is.

Shell

Bij de bedrijven weet Shell de aandacht op zich gericht. Volgens milieugroeperingen negeert het olie- en gasconcern een eerder klimaatvonnis door nog volop in fossiele brandstoffen te investeren. In een rapport becijferen ze dat tien olie- en gasprojecten waarin Shell heeft besloten te investeren sinds het vonnis zullen leiden tot 325 miljoen ton extra CO2-uitstoot. Dat is ongeveer twee keer zoveel als de uitstoot van heel Nederland in een jaar tijd.

Chemiebedrijf Avantium maakte de komst van een nieuwe financieel directeur bekend. Boudwijn van Schaïk zal die functie per 1 januari volgend jaar gaan bekleden. Hij volgt Bart Welten op die om persoonlijke reden opstapt.

Boskalis

Baggeraar en maritiem dienstverlener Boskalis verdwijnt op termijn van de beurs. Het bedrijf wordt overgenomen door investeerder HAL. De twee hebben gezamenlijk een aanvraag gedaan voor de beëindiging van de beursnotering.

Parkeerbetalingsapp Ease2Pay kwam met halfjaarcijfers. Het bedrijf boekte meer omzet mede dankzij de overname van het transactieplatform voor oplaadpalen Involtum. Verder liep het verlies ook op.

Eurokoers

De euro was 0,9823 dollar waard, tegen 0,9781 bij het slot van de Europese beurzen op donderdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,2 procent tot 81,40 dollar. Brentolie werd 0,1 procent goedkoper, op 88,38 dollar per vat.