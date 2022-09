EU-lidstaten bespreken extra winstbelasting energiebedrijven

De ministers van Energie van de Europese Unie komen later op vrijdag bijeen om te praten over een extra belasting voor energiebedrijven, die momenteel volop profiteren van de gestegen prijzen voor onder andere gas. Ook een plan voor een prijsplafond ligt op tafel. De ministers van de 27 landen bespreken onder andere de maatregelen die Brussel vorige week voorstelde om de stijging van de energieprijzen, die de inflatie tot recordhoogte stuwt en mogelijk een recessie veroorzaakt, in toom te houden.